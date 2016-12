Retour du maire Alain Beaudry

Après un peu plus de deux mois de congé forcé pour cause de maladie, M. Alain Beaudry est fier d’annoncer la reprise de ses responsabilités à la mairie de Joliette.

« Je suis heureux d’annoncer que je reprends les guides de la mairie. Je vais de mieux en mieux et je me considère très chanceux de m’en sortir aussi bien. Mes pensées accompagnent tous ceux qui livrent des combats contre la maladie. » M. Beaudry tient d’ailleurs à remercier de tout cœur le personnel hospitalier professionnel, humain et compétent qu’il a côtoyé ces dernières semaines.

Le maire se dit aussi particulièrement reconnaissant pour les nombreuses manifestations de soutien démontrées par la population durant cette période.