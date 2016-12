Quatre municipalités de Lanaudière se partagent 53 493 $

La vice-première ministre, ministre responsable des PME et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, est heureuse de remettre, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, une somme de 53 493 $ aux organismes communautaires situés dans la région de Lanaudière et dont l’objectif principal est la prévention de la criminalité.

« En retournant à nos partenaires municipaux une partie des sommes confisquées grâce au travail d’enquête effectué par les policiers du Québec, le gouvernement du Québec poursuit son engagement en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci. Ainsi, il s’assure de fournir aux intervenants sur le terrain des ressources afin de les appuyer dans leur travail », a déclaré le ministre Martin Coiteux.

Ces sommes sont remises dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité. Celui-ci prévoit qu’une partie des bénéfices générés par la confiscation des produits d’activités illégales ou des instruments servant à commettre un crime doit être redistribuée aux organismes municipaux et aux communautés autochtones dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie de ces biens. Ainsi, dans la région de Lanaudière, le travail des policiers a permis aux autorités locales de redistribuer les sommes suivantes :

L’Assomption 4 322 $

Mascouche 5 176 $

Terrebonne 11 236 $

Repentigny 32 759 $

« Le travail sans relâche des forces policières porte fruit et engendre de belles retombées économiques dans la région. Une bonne nouvelle pour les organismes communautaires de Lanaudière qui ont bénéficié de ces montants pour continuer leurs actions en matière de prévention de la criminalité », a fait savoir la ministre Lise Thériault.

Au Québec, quelque 5,1 millions de dollars seront ainsi retournés aux organismes municipaux et aux communautés autochtones dont les corps de police ont participé aux opérations qui ont mené à la saisie des produits et instruments du crime ainsi qu’à certains organismes communautaires dont la mission vise à faciliter ces opérations.

Rappelons qu’en vertu du même programme, 1,25 million de dollars sont également remis chaque année à des organismes travaillant en prévention de la criminalité auprès des jeunes par le ministère de la Sécurité publique et que la même somme est versée au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels par le ministère de la Justice.