Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Québec accorde 440 000 $ pour financer 18 projets dans la région de Lanaudière

Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. François Blais, et la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annoncent l'attribution d'une aide financière de 440 000 $, issue du Fonds québécois d'initiatives sociales, pour la réalisation de 18 projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région de Lanaudière.

« La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est un enjeu complexe qui nécessite des actions concertées du gouvernement et de ses partenaires des milieux sociaux et communautaires. Il nous apparaît important de financer des initiatives locales dans les différentes régions du Québec. Ce financement permettra d'assurer une transition en matière d'intervention régionale et locale jusqu'à ce que le nouveau plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale soit lancé », a expliqué le ministre Blais.

« Le développement économique des régions du Québec dépend de plusieurs facteurs, dont celui de l'inclusion socioprofessionnelle d'un plus grand nombre de personnes. Grâce à l'aide financière annoncée aujourd'hui, d'importants projets pourront se poursuivre dans la région, ce qui permettra de continuer à soutenir des personnes vivant des problématiques de pauvreté ou d'exclusion. Je tiens à remercier les organismes qui portent ces projets. Leur contribution à la vitalité socioéconomique de la région de Lanaudière mérite d'être soulignée », a déclaré la ministre Thériault.

Ce soutien financier fait suite à l'appel de projets locaux et régionaux lancé en mai 2016 par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Un montant de 7,3 millions de dollars a été rendu disponible afin de soutenir de façon transitoire, pour l'année 2016-2017, des initiatives déjà entamées dans le cadre des Alliances pour la solidarité.