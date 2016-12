Près de 60 M$ pour l'ajout de plus d'une centaine de classes dans la région de Lanaudière

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide gouvernementale de près de 60 millions de dollars pour l'ajout de 49 classes réparties dans 3 écoles de la Commission scolaire des Samares et de 61 classes réparties dans 3 écoles de la Commission scolaire des Affluents.

« La décision d'investir dans les infrastructures scolaires témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde à l'éducation. Je me réjouis des investissements annoncés aujourd'hui dans Lanaudière. Grâce à la saine gestion de nos finances publiques, nous sommes maintenant en mesure de réinvestir en santé, en économie et en éducation. Nous voulons faire en sorte que les écoles primaires et secondaires de la région soient des milieux de vie attrayants, stimulants, modernes, sains et sécuritaires, car un environnement scolaire de qualité favorise la réussite éducative. La réalisation de ces travaux aura sans aucun doute des effets positifs sur la qualité de vie en général des familles de notre communauté », a souligné la ministre Thériault.

Cette aide financière permettra de réaliser les projets d'infrastructures suivants :



Samares - Saint-Lin-Laurentides

Construction d'une école primaire

(5 classes du préscolaire et 30 classes du primaire)

18 625 468 M$



Samares - Sainte-Julienne

Construction d'une école primaire

(2 classes du préscolaire et 12 classes du primaire)

7 930 969 M$



Samares - Saint-Roch-de-l'Achigan

Ajout d'un gymnase à l'école Notre-Dame

2 084 684 M$



Affluents - Terrebonne

Agrandissement de l'école secondaire des Trois-

Saisons (ajout de 20 classes et d'un gymnase)

12 302 705 M$



Affluents - Repentigny

Agrandissement de l'école secondaire Félix-Leclerc

(ajout de 30 classes)

11 944 098 M$



Affluents - Terrebonne

Ajout de 11 classes, dont 3 du préscolaire, au projet de construction d'une école primaire dans le secteur de Lachenaie (projet déjà autorisé dans le cadre du PQI

2011-2016 : à terme, cette future école comptera ainsi

6 classes du préscolaire et 26 classes du primaire)

6 042 703 M$



« L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois que notre gouvernement continue de faire de l'éducation sa priorité. Nous souhaitons permettre aux commissions scolaires de répondre, entre autres, aux besoins de modernisation des infrastructures ainsi qu'à la croissance de l'effectif scolaire. Je tiens à rappeler que lors du dernier budget, notre gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de plus de 1,2 milliard de dollars sur trois ans en éducation, lesquels seront consacrés à la réussite de l'ensemble des élèves du Québec », a fait savoir le ministre Proulx.

L'aide financière annoncée s'inscrit dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026. Les mesures d'ajout d'espace du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sont assorties cette année d'une enveloppe budgétaire de plus de 553 millions de dollars et serviront à la réalisation de projets de construction, d'agrandissement et de réaménagement d'écoles ainsi qu'à l'acquisition de bâtiments ou d'équipements nécessaires aux commissions scolaires. Des établissements de formation générale et de formation professionnelle ainsi que de services régionaux de scolarisation aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pourront en bénéficier. Pour l'année 2016-2017, l'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute à l'enveloppe de maintien d'actifs, qui s'élève à plus de 1,058 milliard de dollars, ce qui permettra de poursuivre les efforts de rénovation et d'amélioration des établissements d'enseignement.