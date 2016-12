Bilan d’une année fructueuse et cap vers une nouvelle avec un exécutif qui allie expérience et renouveau

C’était salle comble ce samedi, pour l’assemblée générale annuelle du Parti Québécois de Joliette. Plus de 70 personnes se sont déplacées pour participer à ce bilan de l’année présenté par le conseil exécutif en présence de la députée de Joliette, Véronique Hivon et du député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, invité d’honneur de la soirée. Une année sous le signe du dynamisme et de la croissance, alors que le nombre de membres dans la circonscription a plus que doublé, à la faveur notamment de l’engouement suscité par la candidature de Véronique Hivon à la direction du Parti Québécois.



En plus d’augmenter son membership, le financement a été au rendez-vous pour le Parti Québécois de Joliette, avec la tenue de plusieurs activités. L’assemblée a élu un nouvel exécutif, qui alliera expérience et renouveau, avec des piliers qui reviennent, comme la présidente Thérèse Chaput, et l’arrivée de nouveaux visages. Mme Chaput a d’ailleurs souligné le beau mélange des générations au sein du conseil et l’équilibre en matière de représentation hommesfemmes.



Chaleureusement accueillie, la députée de Joliette, Véronique Hivon, a d’abord remercié les gens pour leur implication dans la vie de la circonscription, leur dévouement et leur énergie communicative : « Merci d’être là, pour votre travail constant et passionné, vous êtes des bougies d’allumage de ce grand projet que nous avons de faire du Québec un pays ».



La députée a également insisté sur la période charnière dans laquelle le Québec se trouve : « On est à un moment fondamental, pas juste pour le Parti Québécois, pour la politique en général. Plus que jamais nous devons lutter contre le cynisme et la désaffection, alimentés par les scandales, les actes de ce gouvernement. Je rêve, je sais et j’ai confiance que le Parti Québécois sera ce moteur de changement qui arrivera à rebâtir la confiance entre la population et ses élus. En faisant une politique constructive, pour, avec et par les gens », a-t-elle lancé, avant de présenter son « collègue et ami », Sylvain Gaudreault.



En verve, le député de Jonquière a rapidement capté l’attention et l’intérêt de la salle en parlant notamment de développement régional et d’environnement, révélant en primeur les trois messages qu’il portera au nom du Parti Québécois à la COP22 qui se tient cette semaine à Marrakech, au Maroc.



La soirée s’est conclue par un souper spaghetti et quelques pas de danse, au son de la musique du groupe de musique traditionnelle Simard et Jetté.