L'avenir de la production porcine : il est temps d’agir

Environ 300 participants, dont plusieurs éleveurs porcins de Lanaudière, étaient réunis pour un premier Forum stratégique sur l’avenir de la production porcine.



L’événement a permis de réfléchir aux nombreux défis qui attendent le secteur porcin, ainsi qu’aux solutions! L’environnement d’affaires s’est beaucoup transformé dans les 3 dernières années et l’organisation a lancé un message clair : il faut passer à l’action, rapidement et stratégiquement.



L’organisation, en collaboration avec CROP, a également sondé pour l’occasion les éleveurs. Tout n’est pas négatif, mais il en ressort entre autres qu’une portion non négligeable (30 %) d’entre eux sont inquiets face à l’avenir de la production porcine au Québec.



La veille du Forum a eu lieu un événement avec les élus sous le thème du hockey en présence du président du syndicat des éleveurs de porcs de Lanaudière-Outaouais-Laurentides, M. Serge Ménard.