Le Vent du Nord et De Temps Antan, une collaboration inédite

Après plusieurs collaborations spontanées qui ont connu beaucoup de succès, les deux formations se rapprochent officiellement pour se partager la scène le samedi 5 novembre prochain au cabaret TELUS. Ensemble, le temps d’une tournée-événement unique et exceptionnelle, les deux groupes forment un collectif qui se réunit, comme lors de retrouvailles de famille! En résulte alors un spectacle qui propose du répertoire inédit arrangé pour 7 chanteurs et multi-instrumentistes de haut niveau!

En plus du spectacle qui sera présenté le samedi 5 novembre prochain, une activité de médiation culturelle aura lieu avec les artistes du spectacle Solo le 1er novembre, à 18h30, à la Salle Rolland-Brunelle. Au menu : des discussions autour de divers sujets tels que le processus de création et la place de la musique traditionnelle au Québec. L’événement est gratuit et ouvert à tous. Cependant, les gens qui désirent y participer doivent réserver leur place en téléphonant au 450-759-6202.

Le groupe de musique traditionnelle De Temps Antan, formé d’Éric Beaudry, d’André Brunet et de Pierre-Luc Dupuis, parcourt la planète à longueur d’année afin de présenter ses spectacles. En 2014, le groupe fut récipiendaire du Félix de l’Album traditionnel de l’année pour son dernier opus Ce monde ici-bas. Le groupe compte à son actif plus de 600 spectacles, trois albums et une nomination au Canadian Folk Music Awards.

Connu à l’échelle mondiale, Le Vent du Nord, fondé en 2002, est un moteur du mouvement folk progressif québécois et un groupe phare dans le mouvement de renaissance de la musique traditionnelle du Québec. Formé de Nicolas Boulerice, Simon Beaudry, Olivier Demers et de Réjean Brunet, le groupe a fait paraître 8 albums et a été récipiendaire de nombreux prix, dont deux Juno Awards. En 2015, le groupe a remporté un Félix pour son opus Têtu.

Pour de plus amples informations sur la programmation 2016-2017 du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.