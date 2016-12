Le député André Villeneuve félicite Jean-François Lisée pour son élection à titre de chef du Parti Québécois

Le député de Berthier et porte-parole en matière d’agriculture et d’alimentation, André Villeneuve, tient à féliciter le nouveau chef du Parti Québécois Jean-François Lisée.

« Jean-François possède toutes les qualités requises pour mener à bien le mandat que lui ont confié les membres. Il saura rassembler les forces souverainistes et les Québécois par son ouverture, sa capacité d’écoute et son leadership. Je lui réitère toute ma confiance et je tiens à le féliciter pour cette élection. Avec lui, on sent déjà un vent nouveau et je suis convaincu que nous avons plus que jamais, une équipe solide, unie et compétente pour battre les libéraux lors des prochaines élections. Nous déploierons nos énergies pour souligner les piètres performances du gouvernement actuel qui sont indiscutablement toxiques pour tous les Québécois.»

« Il est important de comprendre que, loin de mettre le projet d’indépendance en veilleuse, nous souhaitons le mettre en lumière ! Il faut démontrer les avantages à devenir maître de nos décisions, dans le respect et l’ouverture », conclu le député.