CINÉ-BLABLA présente King Dave au CRAPO le 19 octobre

Le mercredi 19 octobre à 19h15, Ciné-BLABLA présente le film King Dave du réalisateur québécois Podz.

Dave est un jeune homme frondeur et influençable qui se croit tout permis. Quand un inconnu fait jouer ses mains baladeuses sur le corps de sa copine dans un bar, il s’emporte et se bat avec lui dans la ruelle. C’est une victoire catégorique pour l’étranger, qui laisse Dave face contre terre, humilié. Après que sa blonde ait rompu avec lui, Dave se promet de retrouver son rival pour lui faire payer l’outrage public dont il a été victime. Le jeune délinquant se retrouvera rapidement dans une spirale infernale qui l’amènera jusqu’au point de non-retour.

Le film s'adresse à un public de 13 ans et plus et contient un langage vulgaire. L’entrée est de 6$ et il est possible de prendre un verre sur place au bistro du CRAPO.

6 à 8 avec LES JASEURS

Le 21 octobre, le CRAPO présente un 6 à 8 jazz avec LES JASEURS. Ils nous entraînent dans un univers inspiré par Duke Ellington, Henri Salvador, Johnny Mandel, Nat King Cole, Elton John, et plusieurs autres.

Avec des musiciens de Ste-Émélie-de-l'Énergie, de St-Jean-de-Matha et de Montréal, le groupe est formé de Lucke Lebel aux saxophones et percussions, Gaétan Boulanger à la basse, Jean-Paul Landreville à la batterie et agrémenté par la voix mélodieuse de Martine Naud. À la direction musicale, nous retrouvons le pianiste Alain Adam.

L'entrée est à contribution volontaire et le bistro sera ouvert. Vous pouvez réserver une table si vous désirez souper.

Infos et réservations 450-886-1515. Site internet crapo.qc.ca.