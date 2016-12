Place à la musique avec Why in motion

Le jeudi 20 octobre prochain à 19 h 30, voyez la formation musicale Why in motion au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église). Ce groupe bien d’ici propose des compositions originales anglophones dont le style se démarque par un travail minutieux des textures sonores, de la mélodie et des voix. Le spectacle est présenté gratuitement avec contribution volontaire.

Accessibles et accrocheuses à l’écoute, les compositions de Why in motion sont parsemées de subtilités musicales qui sauront captiver l’auditeur. Les membres de la formation présenteront pour la première fois sur la scène de l’espace culturel de Notre-Dame-des-Prairies leurs pièces devant public, après avoir bénéficié d’une résidence de création au presbytère et à l’Église au printemps dernier. «La Ville de Notre-Dame-des-Prairies nous a offert une superbe opportunité en nous permettant de concrétiser notre projet. Nous présenterons fièrement le résultat le 20 octobre!», renchérit Frédéric Rivest, guitariste de la formation Why in motion.

Une programmation culturelle riche et variée

Chaque semaine, des activités culturelles différentes sont proposées par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Que ce soit en théâtre, en danse, en musique ou en littérature, la programmation se veut accessible à toutes et à tous. Pour les membres du conseil municipal, il est important que les citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies et de la région aient accès à des activités qui laissent place à de nouveaux visages et à la relève. Le spectacle de Why in motion, un groupe de la région en est d’ailleurs un bel exemple.

Le spectacle de Why in motion est présenté gratuitement sur contribution volontaire. Pour ne rien manquer de la programmation culturelle, visitez le www.culturendp.com et suivez la page Facebook de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies.