Le Parti Québécois réclame un avis de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) sur Optilab

Les député(e)s du Parti Québécois de Lanaudière, Nicolas Marceau (Rousseau), Mathieu Traversy (Terrebonne) et André Villeneuve (Berthier), demandent à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) de se pencher sur la centralisation des laboratoires, et ce, avant la mise en place du projet Optilab imposé par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

L’ensemble du caucus du Parti Québécois se tourne vers l’INESSS afin qu’il dresse un portrait clair des conséquences qu’aura le projet Optilab pour les patients et pour le réseau de la santé. Il est urgent que l’Institut donne l’heure juste quant aux économies que le ministre prétend pouvoir faire. L’augmentation des coûts, notamment de transport, que la centralisation engendrera, doit aussi être documentée. L’Institut peut et doit donner un avis fouillé et indépendant sur tous les impacts qu’aura Optilab.

Les députés ont récemment appris que les travaux des laboratoires de Lanaudière et de Laurentides seraient progressivement dirigés vers Laval. Le transport, la sécurité et la traçabilité des échantillons s’avèrent des enjeux cruciaux pour lesquels de nombreuses questions demeurent. Le ministre est incapable d’apporter quelque réponse que ce soit. Pourtant, pour plusieurs patients, la perte d’une analyse peut avoir de graves conséquences sur le délai d’un diagnostic, ou encore le traitement et le suivi d’un problème de santé ou d’une maladie. Un devoir de précaution s’impose au ministre, car derrière chacun des spécimens déplacés se trouve un être humain.

Le gouvernement libéral impose une véritable déconstruction de notre système de santé. Les impacts sur les équipes de recherche dans les hôpitaux universitaires, sur les pertes d’emplois des technologues, sur les dix cégeps du Québec qui offrent ce programme, sur les coûts de sous-traitance administrative et sur ceux de transport, entre autres, doivent être soumis à une analyse rigoureuse. À cela s’ajoute le démembrement des régions qui se poursuit et qui entraînera encore la perte de plusieurs emplois de qualité.

Le gouvernement libéral doit laisser l’INESSS donner un éclairage indépendant sur toutes les conséquences qu’aura le projet Optilab.