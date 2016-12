Concours de citrouilles décorées : La Maison Louis-Cyr souhaite votre participation

À l’occasion de la fête de l’Halloween qui sera célébrée au cours des prochaines semaines, la Maison Louis-Cyr a décidé d’organiser un concours de citrouilles. Les petits et les grands artistes sont donc invités à laisser place à leur imagination et à transformer leur citrouille en véritable chef d’œuvre!



Que ce soit à l’aide de peinture, collage ou montage de plusieurs citrouilles à la fois, le temps est venu de faire preuve de créativité et d’originalité. Les participants au concours de citrouilles décorées de la Maison Louis-Cyr courront la chance de gagner de magnifiques prix, en plus d’avoir le bonheur de voir leur œuvre exposée dans un musée.



Comment participer?

Les personnes intéressées à participer doivent visiter le www.maisonlouiscyr.com et y télécharger le formulaire d’inscription ainsi que les règlements du concours. Trois catégories sont proposées : individuelle, famille ou groupe. Ensuite, les participants n’ont qu’à se présenter à la Maison Louis-Cyr entre le 14 et le 16 octobre, de 10h à 16h, avec leur œuvre et leur formulaire d’inscription dûment rempli. La participation est gratuite et le concours est ouvert à tous.



Important! Les œuvres ne doivent être ni perforées ni vidées afin de pouvoir les conserver.



Grande exposition de citrouilles décorées

Toutes les œuvres reçues seront exposées du 21 octobre au 6 novembre au 2e étage de la Maison Louis-Cyr. La population est invitée à venir en grand nombre témoigner du talent et de la créativité de nos artistes de la citrouille!



Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.