Blitz pour un salaire minimum à 15 dollars de l’heure

Les membres, sympathisantes et sympathisants de Québec solidaire Berthier se donneront rendez-vous lundi, le 17 octobre 2016 à 16h00 au stationnement du IGA, 81, chemin de Lavaltrie à Lavaltrie pour un blitz de distribution de tracts demandant une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l’heure.

En effet, 15$/h, c’est le minimum pour un salaire décent! Il est inacceptable qu’en 2016, un million de travailleurs et travailleuses gagnant moins de 15$ de l’heure aient de la misère à boucler les fins de mois. On parle du quart de la main d’œuvre québécoise.

Les dirigeants des Couche-Tard, Walmart, Dollarama, Tim Hortons et McDonald’s de ce monde continuent à engranger des millions en exploitant leurs employé (es) au salaire minimum. 15$ de l’heure c’est 0,3% du montant versé en 2014 au PDG de Québécor!

Alors qu’on laisse l’argent filer vers les paradis fiscaux, qu’on subventionne des entreprises qui engrangent déjà des millions, qu’on offre des augmentations faramineuses aux médecins, aux recteurs d’université et aux PDG, il faudrait que les travailleurs et travailleuses, la majorité des Québécois et Québécoises, se serrent la ceinture bien sagement?

Non merci!

Québec solidaire est le seul parti à l’Assemblée nationale qui se préoccupe vraiment de l’amélioration des conditions salariales des travailleurs et travailleuses du Québec.

C’est pour cette raison que nous exigeons que le salaire minimum soit haussé à 15$/h le plus rapidement possible et ensuite indexé annuellement au coût de la vie.