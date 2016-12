La ministre Lise Thériault met en lumière les actions concrètes du gouvernement visant à faciliter la vie des entrepreneurs

À l'occasion d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de Commerce du Grand Joliette, la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, a présenté aux acteurs régionaux les grandes orientations économiques du gouvernement concernant les PME et les entrepreneurs ainsi que le Plan d'action gouvernemental 2016‑2018 en matière d'allègement réglementaire et administratif.

« Nous avons une vision claire pour l'avenir des entrepreneurs de chacune de nos régions : leur donner les moyens de se concentrer d'abord et avant tout sur la croissance de leur entreprise et sur la création d'emplois. Notre plan d'action a été élaboré de concert avec les gens d'affaires de partout au Québec, y compris ceux de Lanaudière, et propose des mesures concrètes pour simplifier leurs tâches administratives. Il constitue une preuve tangible que la prospérité et la compétitivité des entreprises, au sein d'un environnement d'affaires qui se transforme à grande vitesse, sont plus que jamais au cœur des préoccupations de notre gouvernement », a indiqué la ministre Lise Thériault.

Rappelons que le plan d'action gouvernemental propose trente mesures, qui ont pour objectifs d'alléger le fardeau réglementaire et administratif des entreprises québécoises et de favoriser l'harmonisation de la réglementation du Québec avec celle de l'Ontario. De plus, il permettra de renouveler l'approche gouvernementale en matière de réglementation et de l'adapter au contexte économique actuel.

