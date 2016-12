Les candidats à la chefferie du PQ à Saint-Cuthbert

La présidente du comité exécutif du Parti Québécois de Berthier, Ingrid Haegeman, est heureuse d’inviter les membres du Parti Québécois à venir rencontrer les candidats dans la course à la chefferie du Parti Québécois. La conférence aura lieu au Chalet des loisirs de Saint-Cuthbert le 1er octobre prochain.

Les quatre candidats ont été invités et jusqu’à présent, trois d’entre eux ont confirmé leur présence, soit Jean-François Lisée, Martine Ouellet et Paul St-Pierre Plamondon. Chacun des candidat(e)s aura un moment pour présenter son programme. S’en suivra une période de questions pour les membres.

Depuis le retrait de la course de Véronique Hivon, plusieurs membres sont à réorienter leur choix et pourraient se faire une idée lors de cette activité. C’est pourquoi la présidente du comité exécutif de Joliette, Thérèse Chaput, se joint à sa collègue de Berthier et convie les membres de la circonscription de Joliette à cette activité.

Le député de Berthier se dit content que les membres du Parti Québécois aient l’occasion de rencontrer les candidats dans le comté de Berthier. « Aussi, avons-nous une course très serrée, c’est pourquoi chaque occasion de parler aux membres est importante pour les candidats », ajoute-t-il.

DATE : Samedi, le 1er octobre 2016

HEURE : 9H00 (Danoises et café servis gracieusement)

LIEU : 1944, rue Principale à Saint-Cuthbert

COÛT: Aucun

CONTACT : 450-916-2324, Ingrid Haegeman