Jean-François Lisée reçoit des appuis de Lanaudière

Onze membres d’exécutifs du Parti Québécois de Lanaudière ont pris position ce matin dans le cadre de la course à la direction et ont annoncé, en présence de Jean-François Lisée, candidat à la direction du Parti Québécois et député de Rosemont, qu’ils appuyaient sa candidature. Le député de Berthier, André Villeneuve, qui a tout récemment joint l’équipe de Jean-François Lisée avec trois de ses collègues députés qui appuyaient Véronique Hivon, qui a dû se retirer de la course pour des raisons de santé, était aussi présent. « La qualité première d’un chef, c’est celle de rassembler. Pour le démontrer à nouveau, je suis très heureux et honoré que Jean-François Lisée ait choisi la circonscription de Berthier et la municipalité de Lanoraie», a déclaré André Villeneuve.

La présidente de l’exécutif de Berthier, Ingrid Haegeman, s’est dite heureuse d'appuyer Jean-François Lisée : « J’ai a été interpelée par toutes les propositions émises par Jean-François depuis le début de la campagne et plus particulièrement la proposition ayant trait à l'immigration. Étant immigrante moi-même, je suis contente de voir qu'un aspirant-chef met en avant l'importance d'accélérer l'évaluation comparative des diplômes, la reconnaissance des compétences et d'offrir une aide financière pour la formation, ce qui constitue une vraie valorisation des immigrantes et des immigrants. » D’autres membres de l’exécutif de Berthier appuient la candidature de Jean-François Lisée, il s’agit de Jean-Sébastien Martin, vice-président, André Champagne, conseiller Philippe Morin, conseiller, Jean-Eude Robinson, conseiller.

Pour sa part, le président régional de Lanaudière, Yves Perron, a souligné son appui en ces mots: « J'ai décidé d'appuyer Jean-François Lisée car c'est un homme qui a la carrure d'un chef d'État. Il a réfléchi longuement à la situation du Québec et à son avenir. Il a un plan clair pour que nous accédions à notre indépendance. C'est le candidat qui est le plus apte à nous mener à une victoire électorale en 2018. Il saura défendre nos intérêts et nous mener au pays du Québec. »

Sa collègue, Cassandre Paradis, vice-présidente régionale de Lanaudière, a ajouté que « Jean-François Lisée a su gagner jour après jour le cœur des Québécois. On aura vu des tentatives tantôt de plaire, tantôt de donner le tout pour le tout. Moi, j'ai choisi l'expérience et la sagesse. La priorité du Parti Québécois est de défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois. M. Lisée aura démontré ses capacités à répondre à ces besoins et à apporter des suggestions claires et détaillées réalistes, sans risque et dans le respect de l'ensemble des Québécois, en toute neutralité. Il différencie bien le vivre ensemble, les priorités et tout ce qui doit être relayé au second plan. Chapeau M. Lisée pour cette course, le Québec a besoin de cette lucidité que vous lui offrez.

Informer, relativiser, agir. Bienvenue dans le premier rang des candidats de cette course à la chefferie 2016. »

Le président du CRJPQ Lanaudière, Philippe Payette, était aussi présent. Ce dernier a déclaré que « Jean-François Lisée est la personne la plus compétente présentement pour diriger le Parti Québécois et le Québec. Sa grande expérience aux côtés d'anciens premiers ministres me donne confiance en lui. »

Le candidat à la direction du Parti Québécois a aussi reçu l’appui de présidents et membres d’exécutifs de circonscriptions de la région de Lanaudière :

Sylvie Brouillette-Langlois, présidente de l’exécutif de l’Assomption

Francine Bujold, présidente de l’exécutif de Rousseau

Richard Gagnon, trésorier de l’exécutif de Lanaudière



« Votre présence à tous et toutes me touche profondément. Votre appui s’ajoute à ceux reçus un peu partout au Québec au cours des dernières semaines. Cela illustre bien que ma campagne est enracinée dans toutes les régions du Québec. Je vais d’ailleurs poursuivre mes rencontres à travers le Québec, notamment sur la Côte-Nord et en Abitibi », a conclu Jean-François Lisée.