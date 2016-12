Le président de la Fédération Québécoise des Municipalités de passage dans Lanaudière

Le 14 septembre, le président de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), Richard Lehoux, était de passage dans la région de Lanaudière, notamment à Saint-Jean-de-Matha.

M. Lehoux, qui est maire de Saint-Elzéar et préfet de la MRC La Nouvelle-Beauce, a notamment rencontré Normand Champagne, administrateur de la FQM et maire de Saint-Jean-de-Matha, et Gaétan Morin, préfet de la MRC de la Matawinie.

Parmi les sujets qui ont été abordés, il y a eu la nouvelle loi sur la gouvernance de proximité que le gouvernement doit déposer à l’automne pour redéfinir les relations entre Québec et les municipalités; la question des dépenses en transports, notamment des chemins à double vocation; les chiens dangeureux, ainsi que l’Entente-cadre entre la SQ et la FQM.