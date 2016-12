Gabriel Ste-Marie invite la population à faire entendre sa voix lors des audiences qui auront lieu à Joliette

Le député de Joliette Gabriel Ste-Marie invite la population et les organismes de Joliette et de Lanaudière à faire entendre leur voix lors des consultations du comité spécial sur la réforme électorale qui s’arrêtera dans la circonscription le vendredi, 23 septembre prochain dès 13h.

« Que vous soyez un citoyen ou un représentant d’organisme et que vous êtes intéressé par la vie démocratique, cet exercice représente une occasion unique de participer au projet de réforme électorale en cours et qui vise ultimement à remplacer le système majoritaire uninominal à un tour », a expliqué le député et membre du Comité, Gabriel Ste-Marie.

Rappelons que le Comité a été mandaté par la Chambre pour déterminer et étudier d'autres modes de scrutin ainsi que pour examiner les questions du vote obligatoire et du vote en ligne. Le député de Joliette fait partie des douze député(e)s de la Chambre qui sillonneront toutes les régions du Canada à compter du 19 septembre prochain.

Les citoyens qui désirent s’exprimer sur le sujet pourront le faire lors de la séance à micro ouvert qui commencera à 16h pour se terminer vers 20h30.

COORDONNÉES – AUDIENCES À JOLIETTE

Pavillon de la Rivière ;

Corporation d’aménagement de la Rivière L’Assomption

100 rue Fabre, Joliette, Québec.

13h

Site web du Comité http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/ERRE