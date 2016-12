Le gouvernement doit encadrer les accommodements religieux

Le député de Berthier et porte-parole du Parti Québécois en matière d’agriculture et d’alimentation, André Villeneuve, ainsi que la députée de Taschereau et porte-parole en matière de laïcité, Agnès Maltais, se désolent de l’insouciance du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Pierre Paradis, ainsi que de l’absence de leadership de l’ensemble du gouvernement libéral lorsqu’il est question des accommodements religieux. En effet, encore une fois, à l’occasion de la fête du Mouton, hier, des centaines d’animaux ont été égorgés sans recours à l’expertise d’un abattoir reconnu. « Pierre Paradis prétend depuis deux ans que le bien-être animal est sa priorité. Pourtant, lors de l’étude du projet de loi 54, il a refusé à répétition les amendements que proposait le Parti Québécois pour éviter des souffrances inutiles à un animal appelé à être abattu. La CAQ avait quant à elle été rassurée par les propos du ministre, qui disait que nos amendements n’étaient pas nécessaires. La sortie de Sylvie D’Amours à ce sujet nous a donc beaucoup étonnés, ce matin », a déclaré André Villeneuve. « À cela s’ajoute l’information, véhiculée depuis le début de la journée, selon laquelle des écoles auraient été fermées, hier, pour des raisons religieuses. Voilà la preuve qu’en l’absence de balises claires, les institutions, laissées à elles-mêmes, sont forcées de fonctionner au cas par cas », a poursuivi Agnès Maltais. « Ces deux évènements démontrent l’incapacité du gouvernement libéral d’intervenir fermement lorsque vient le temps d’encadrer les accommodements religieux. Son action est uniquement guidée par le clientélisme. Nous croyons assurément qu’il doit y avoir un débat autour des accommodements raisonnables. Si nous souhaitons que ce type d’incident ne se reproduise pas, nous devons légiférer et doter le Québec de balises claires », a conclu la députée de Taschereau.