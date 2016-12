La MRC de D’Autray adopte son Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2021

Lors d’une séance extraordinaire tenue le mercredi 31 août dernier, les membres du Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray ont unanimement adopté un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) qui guidera les quinze municipalités du territoire lors des cinq prochaines années.

L’entrée en vigueur du document est conditionnelle à une validation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec étant prévue d’ici la fin de l’année 2016.

D’ici là, le plan a été déposé et mis en évidence sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca, sous l’onglet Environnement, aux fins de consultation. Parmi les éléments y étant présentés, notons : la gestion des ordures ménagères, des matières recyclables et organiques, des boues municipales, des résidus domestiques dangereux et des technologies de l’information et des communications, des objets encombrants, des résidus de construction, de rénovation et de démolition.

Le plan aborde également l’utilisation de couches lavables; la gestion matières résiduelles par les industries, les commerces et les institutions; les centres de tri et de récupération des matières recyclables; les centres ou sites de traitement des matières organiques; les infrastructures d’élimination; les écocentres et les centres de tri des matériaux secs; les points de dépôt permanents pour résidus domestiques dangereux et les comptoirs vestimentaires. Estimations, statistiques, diagnostic et orientations font aussi partie du contenu.

Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de D’Autray a l’obligation de réaliser un PGMR. L’élaboration de ce PGMR s’est effectuée d’après les Lignes directrices sur la planification régionale de la gestion des matières résiduelles afin de respecter le processus d’élaboration et les éléments de contenu prescrits par le MDDELCC.

Pour plus d’information sur le PGMR 2016-2021, il est possible de joindre le service Environnement de la MRC, par téléphone au 450 836-7007 poste 2531 ou par courriel à l’adresse électronique suivante : infogmr@mrcautray.qc.ca.