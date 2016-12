Des appuis de l'exécutif de Joliette s'ajoute pour Jean-François Lisée

Six membres de l’exécutif du Parti Québécois de Joliette, la présidente, Thérèse Chaput; la vice-présidente, Jacqueline Lévesque; le trésorier, Laurent Beaudoin; ainsi que les conseillers à l'exécutif, Raphael Desroches, Robert Marsolais et Denis Julienont annoncé ce matin lors d’un point de presse organisé devant le Musée d’art de Joliette, qu’ils appuyaient la candidature de Jean-François Lisée. Les membres ont exprimé vouloir prendre part dans cette course malgré le retrait de leur députée, Véronique Hivon,

D’entrée de jeu, madame Chaput a expliqué que madame Hivon, qui s’est récemment retirée de la course pour des raisons de santé, demeurait neutre malgré la prise de position publique de membres de son exécutif local. Toutefois, elle a laissé ses membres libres de faire connaître leur position et leur opinion.

« On ne choisit pas un chef pour une date présumée de référendum. Il faut tenir compte des capacités à rassembler, à défendre les intérêts du Québec et à être empathique, à l’écoute des militantes et des militants. Nous croyons que Jean-François Lisée possède ces qualités et qu’il l’a démontré à de nombreuses reprises depuis le début de cette campagne » a expliqué madame Chaput.

« Lors du retrait de Véronique , monsieur Lisée a rapidement indiqué qu’il ne nous appellerait pas tout de suite pour nous laisser le temps de faire notre deuil. Nous avons beaucoup apprécié cette délicatesse, démontrant cette empathie dont nous vous parlons » a-t-elle poursuivi.

« Je suis très heureux et fier de recueillir les appuis de ces militantes et militants, membres de l’exécutif de Joliette. Je les remercie chaleureusement de prendre part, à mes côtés, au dernier droit de cette campagne, qu’il avait amorcée avec Véronique » a expliqué Jean-François Lisée, présent à Joliette pour ce point de presse matinal.



Rappelons que plus tôt cette semaine l’exécutif de la circonscription de Matane, représenté par Pascal Bérubé, a fait connaître également son appui à Jean-François Lisée. Danielle Doyer, ex-députée de Matapédia et mairesse de Mont-Joli; André Morin, ex-président de l’association du PQ de Matane-Matapédia, maire de Grosses-Roches et préfet de la MRC de la Matanie et Francine Héon, , présidente du Bloc Québécois dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, ont eux aussi décidé d’appuyer la candidature de Jean-François Lisée.



Le point de presse de ce matin a été enregistré et diffusé sur la page Facebook de monsieur Lisée. Il est toujours disponible sur cette page.



Voir tous les appuis à Jean-François Lisée au : http://oser.jflisee.org/appuis-fonction