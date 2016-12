D'importants appuis lanaudois de Véronique Hivon se joignent à l'équipe Lisée

À la suite du retrait de Véronique Hivon de la course à la direction du Parti Québécois, deux députés de la région de Lanaudière qui appuyaient la candidate se joignent à l’équipe de Jean-François Lisée, candidat à la direction du Parti Québécois et député de Rosemont. Il s’agit d’André Villeneuve et de Mathieu Traversy, respectivement député de Berthier et député de Terrebonne.

« Je suis très heureux d’accueillir les députés Villeneuve et Traversy dans mon équipe. Ces élus apportent avec eux les valeurs de rassemblement et de renouvellement politique qui ont été portées haut et fort par Véronique. J’espère être à la hauteur de la confiance qu’ils me témoignent et je tenterai de relayer le message de Véronique et l’esprit de sa campagne auprès des militants et des Québécoises et Québécois » a déclaré Jean-François Lisée.

En plus de souligner la grande rigueur de M. Lisée, les députés lanaudois se sont dits très enthousiastes à la perspective d’accueillir le candidat dans leur circonscription et présenter les grandes valeurs qui l’animent.

Notons enfin que Carole Poirier et Alain Therrien ont également appuyé la candidature de Jean-François Lisée aujourd’hui.