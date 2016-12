À la rencontre de Lanaudière

« Si on veut avoir une idée précise des défis auxquels font face les producteurs agricoles québécois, eh bien, il faut aller à leur rencontre », a déclaré le chef intérimaire du Bloc Québécois, Rhéal Fortin. Voilà ce qui l’amène à Lanaudière dans le cadre de la tournée du Québec qu’il a entreprise. Il est accompagné aujourd’hui de son collègue et député de Joliette, Gabriel Ste-Marie.

« C’est une période difficile pour les agriculteurs lanaudois. On parle beaucoup du lait diafiltré au Québec, qui a des impacts directs ou indirects partout, mais nos producteurs de volailles souffrent aussi du laxisme fédéral aux frontières. Nous sommes tous perdants lorsqu’Ottawa tolère que des produits en deçà de nos standards de qualité entrent chez nous. Plusieurs se demandent aussi pourquoi le gouvernement n’agit pas pour aider la relève agricole et faciliter le transfert familial alors qu’une ferme par jour disparaît au Québec. D’autres s’inquiètent aussi de voir les libéraux discrètement faire progresser Énergie Est, qu’ils ne veulent pas voir traverser leurs terres. Pourtant, chez nous, les producteurs agricoles sont une grande source de fierté », a déclaré Gabriel Ste-Marie.

Le chef intérimaire du Bloc Québécois est d’avis que notre agriculture serait grandement mieux servie par un Québec indépendant. « Le modèle agricole canadien en est un de monoculture. On veut produire en masse pour exporter en Chine. On ne pense pas aux PME familiales qui forment le cœur de notre agriculture. On ne pense pas à nos fromagers artisans ou à nos producteurs bio. Ce n’est donc pas étonnant que le Québec ne reçoive que 12 % des dépenses fédérales en agriculture. Nous saluons tous ceux et celles qui travaillent d’arrache-pied pour remplir nos étals d’aliments d’une exceptionnelle qualité malgré les orientations politiques défavorables d’Ottawa. D’ici à ce que ça change, on va entendre les revendications des milieux agricoles partout au Québec et on va les porter à la Chambre des communes. De toute façon, il n’y aura pas de souveraineté sans souveraineté alimentaire », a conclu le chef intérimaire du Bloc Québécois.