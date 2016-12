5 à 7 de la rentrée du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière

Le Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) convie membres et non membres à son 5 à 7 de la rentrée le vendredi 23 septembre prochain à la Brasserie Chasse et pêche L’Élan située au 136 Lajoie Sud à Joliette.

Dans une atmosphère décontractée, le Réseau invite les femmes élues, ex-élues ou aspirantes élues à faire le plein pour la rentrée en échangeant simplement avec d’autres femmes sur leurs défis, leurs expériences, leurs bons coups. Pour un brin de jasette réconfortant, ou tout simplement pour relaxer; une petite accalmie dans le tourbillon incessant de la vie.

Informations: www.facebook.com/reseaufemmeselues.lanaudiere ou femmeselueslanau@yahoo.ca