Véronique Hivon doit se retirer de la course à la direction du PQ en raison de la maladie

La députée de Joliette, Véronique Hivon, doit se retirer de la course à la direction du Parti québécois en raison de l’aggravation d’une infection virale aiguë, la labyrinthite.

L'état actuel de la députée la force au repos complet et les risques de séquelles associées à son état, commandent cette directive stricte de son médecin.

Par voie de communiqué, Mme Hivon se dit « fortement contrariée » d’être obligée de renoncer à la course. Elle tient tout de même à remercier son équipe de campagne et les personnes qui lui ont donné leur appui depuis le mois de mai. « Elle pense, au premier chef, à ses cinq collègues député(e)s, aux nombreux ex-député(e)s, aux militants et militantes d'exception qui se sont investis aux quatre coins du Québec, aux fidèles membres de l'exécutif de Joliette et de la région de Lanaudière, aux milliers de personnes qui ont pris leur carte de membre pour une première fois, ainsi qu'aux personnalités de tous horizons qui se sont manifestées pour faire une différence », peut-on y lire.

Mme Hivon tient à leur exprimer toute sa reconnaissance et leur dire combien elle est désolée de la situation. Elle les laisse bien sûr complètement libres de leurs choix pour la suite, ayant pour sa part l'intention de demeurer neutre.

La députée de Joliette entend bien continuer à œuvrer pour changer la manière dont s'exerce la politique au retour de sa période de maladie. Surtout, elle poursuivra son engagement indéfectible et son travail sans relâche pour réaliser l'indépendance du Québec.