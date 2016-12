Faire de l’agriculture une véritable priorité

De passage à Saint-Hyacinthe à l’occasion de la 179e édition de l’exposition agricole, la candidate à la direction du Parti Québécois et députée de Joliette, Véronique Hivon, a profité de sa visite dans cette importante région agricole pour dévoiler son plan en matière d’agriculture, en compagnie du député de Berthier et porte-parole du Parti Québécois en matière d'agriculture, André Villeneuve, de l’ancienne députée bloquiste Ève-Mary Thaï Thi Lac et du président de l’exécutif du Parti Québécois de Saint-Hyacinthe, Frédéric St-Jean, qui l’appuient dans cette course.



D’emblée, la candidate a tenu à rappeler l’importance de l’agriculture et le rôle central de cette industrie, s’engageant, sous un gouvernement Hivon, à en faire une véritable priorité : « L’agriculture est à la base de tout, de toutes nos vies. Elle répond à un besoin vital. C’est aussi une force vive de notre économie, qui est propulsée par le dur labeur de nos agriculteurs et agricultrices, au quotidien. Face à l'immobilisme, voire à la déconstruction que lui fait subir le gouvernement actuel, il est urgent que l'agriculture soit reconnue et soutenue à la hauteur de son importance pour le Québec », a-t-elle déclaré.



Le plan en agriculture de Véronique Hivon repose sur sept grandes priorités :



· Miser sur la souveraineté alimentaire

· Soutenir la relève agricole

· Stopper l'accaparement des terres

· Assurer la stabilité et la prévisibilité du revenu pour nos agriculteurs en tenant compte de la diversité des régions

· Soutenir le développement de l'agriculture biologique

· Rendre obligatoire l'étiquetage des OGM

· Favoriser la culture en serre annuelle avec des tarifs d'électricité préférentiels

« C’est simple, l’agriculture ne pourra se développer si la relève agricole d’ici n’a pas les moyens d’acquérir, d’équiper et de gérer efficacement une production agricole. La spéculation des dernières années met également des bâtons dans les roues de la relève. Nous assistons, en silence, à un accaparement de nos terres. Il faut agir! », a lancé Véronique Hivon.



Réactiver la souveraineté alimentaire



Comme première ministre, la députée de Joliette entend remettre sur les rails la Politique de souveraineté alimentaire élaborée par le Parti Québécois et larguée par le gouvernement libéral. « Tous les intervenants du milieu étaient mobilisés derrière cette politique. Nos agriculteurs font face à une compétition internationale qui est féroce, il faut les soutenir et encourager l’achat local. On peut être fiers de nos produits locaux qui de surcroît, se distinguent par leur qualité, leur fraîcheur, sans compter que l’achat local participe à la préservation de l’environnement. Avec moi, les enfants dans nos CPE et les aînés dans nos CHSLD mangeront local! », souligne la candidate.



Une agriculture tournée vers l’avenir



Dans la même veine et cohérente avec sa vision en matière de développement durable, Véronique Hivon a insisté sur le développement d’une agriculture résolument tournée vers l'avenir: « Nous devons adapter nos façons de faire, intensifier le développement de l’agriculture biologique et soutenir l’utilisation d’énergies alternatives par les producteurs agricoles », a expliqué la candidate qui a profité de son passage à Saint-Hyacinthe pour visiter la ferme Rojoie, opérée par la famille Leblanc, parmi les toutes premières dans la région à utiliser un système de chauffage par biomasse.



Un Québec pays pour une agriculture à notre image et répondant à nos intérêts



Enfin, suivant son approche « Du bleu pâle au bleu Québec», Véronique Hivon a fait la démonstration que les intérêts des agriculteurs seraient beaucoup mieux défendus dans un Québec indépendant. « La bataille des agriculteurs québécois contre l’arrivée du lait diafiltré en est une illustration probante. Dans un Québec indépendant, nous ne laisserions pas se produire une telle chose et nous refuserions de signer tout traité international qui mettrait à mal la spécificité de notre système, notamment en matière de gestion de l'offre », a affirmé la candidate, dans un vigoureux plaidoyer.



« Avec Véronique Hivon à la tête du Parti Québécois, nous pourrons reconstruire une relation de confiance avec les agriculteurs, car les solutions qu’elle propose répondent à leurs préoccupations bien concrètes. Avec Véronique Hivon comme première ministre, l’agriculture deviendra une véritable priorité. Avec Véronique Hivon à la tête du Québec, nous pourrons enfin miser sur toutes les forces du secteur agricole et lui permettre d'occuper toute la place qui lui revient! », de conclure André Villeneuve.