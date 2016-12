Chemins multiressources: Une aide financière de plus de 1 M$ pour faciliter l'accès au territoire public dans la région de Lanaudière

La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes entreprises, de l'Allégement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonce au nom du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, un investissement de 757 695 $ dans la région de Lanaudière pour la mise en œuvre du Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources, tel que cela a été annoncé dans le Discours du budget 2016-2017.

« Cette annonce confirme l'intérêt de notre gouvernement pour l'ensemble des utilisateurs de la forêt publique et notre volonté de contribuer au développement et à l'amélioration du réseau des chemins forestiers de la région de Lanaudière », a déclaré la ministre Thériault.

Ces chemins permettent d'assurer l'accès au territoire public pour diverses activités, comme la chasse, la pêche et la villégiature ainsi que pour l'industrie forestière lesquelles génèrent des retombées économiques importantes pour les régions du Québec. Ces infrastructures permettent également d'assurer la protection des forêts et la protection civile, par exemple lors d'interventions en cas d'urgence.

Les sommes disponibles pour la région de Lanaudière sont réparties notamment sur la base des volumes de bois attribués. Les entreprises détenant des garanties d'approvisionnement, les détenteurs de permis de récolte de bois aux fins de l'approvisionnement d'une usine de transformation du bois ainsi que les acheteurs sur le marché libre auront accès au programme.

Soulignons que le budget du Programme provient d'une partie des sommes générées par la vente des bois et d'autres produits forestiers du domaine de l'État ainsi que des droits exigibles des titulaires de permis d'intervention et de permis d'exploitation d'usines de transformation du bois délivré.

« Dans une optique d'équité entre les différents utilisateurs des chemins, le Programme permettra de rembourser une partie des coûts liés aux travaux de construction et de réfection des chemins multiressources réalisés par les entreprises forestières. Seuls les chemins situés à l'extérieur des chantiers de récolte seront admissibles », a conclu le ministre Lessard.

Des renseignements complémentaires relatifs au Programme de remboursement des coûts de chemins multiressources et aux critères d'admissibilité sont accessibles sur le site Web du Ministère au mffp.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-ponts.jsp.

Des sommes additionnelles pour la restauration des traverses de cours d'eau

Pour le dernier exercice financier de l'Entente (2016-2017) dans la région de Lanaudière, un montant de 227 820 $ sera investi pour restaurer les ponts et les ponceaux. De plus, une somme additionnelle de 130 388 $ provenant notamment de l'Entente Canada-Québec annoncée en 2015, s'ajoute pour la restauration des traverses de cours d'eau sur les chemins à vocation faunique et multiressource afin de maintenir l'accès aux terres du domaine de l'État. Les montants alloués et l'admissibilité à ces aides financières sont réservés à des entreprises ou à des organismes externes à l'industrie forestière.

