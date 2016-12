Programme RénoRégion de la Société d'habitation du Québec - 1 154 000 $ pour améliorer les conditions d'habitation dans la région de Lanaudière

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonce, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, qu'un montant de 1 154 000 $ est réservé à la région de Lanaudière. Cette somme permettra de soutenir les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. Ce soutien est accordé dans le cadre du programme RénoRégion (PRR), pour lequel une aide financière de 15 M$ a été annoncée par le ministre Martin Coiteux.

« Parce que nous sommes un gouvernement des régions qui fait de l'occupation du territoire une priorité, nous avons non seulement décidé de maintenir le programme RénoRégion, mais aussi d'augmenter les investissements qui y sont consacrés. Ce programme permet ainsi aux ménages à revenu plus modeste d'avoir accès à une aide pour effectuer certains travaux visant à maintenir leur résidence en bon état », a indiqué le ministre Martin Coiteux.

Le PRR est administré par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et géré localement par les MRC ou les municipalités. Pour qu'un dossier soit admissible au PRR, la résidence doit nécessiter des travaux d'au moins 2 000 $ touchant la structure, la plomberie, le chauffage, l'électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L'aide gouvernementale maximale est de 12 000 $.

« La reconduction du programme RénoRégion démontre une fois de plus que nous sommes à l'écoute des besoins de toutes les régions du Québec. Sous la gouverne de la Société d'habitation du Québec et des MRC ou des municipalités, les sommes investies permettront aux propriétaires lanaudois d'effectuer à moindre coût les travaux nécessaires au maintien en bon état de leur résidence », a souligné la vice‑première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Pour plus d'information sur le PRR, consultez le site Web de la SHQ au www.habitation.gouv.qc.ca.