Tournée en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent : quatre jours, 1500 km, 11 villes et le plein de nouveaux appuis

De retour d’une tournée qui l’a conduite dans pas moins de 11 villes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent la semaine dernière, Véronique Hivon trace un bilan positif de ce séjour dans l’Est du Québec. En quatre jours, la candidate à la direction du Parti Québécois a tenu 14 assemblées citoyennes, au cours desquelles elle a pu présenter sa vision pour le Québec et échanger avec les gens, les écouter et entendre leurs préoccupations, récoltant au passage plusieurs nouveaux appuis.



« Quand je me suis lancée dans cette course, j’ai dit que je ferais une campagne terrain, proche des gens. J’ai dit que j’irais à leur rencontre dans leur milieu, pour reconnecter à leur réalité et à leurs aspirations. C’est exactement ce que j’ai fait et c’est le type de campagne que je veux mener, que je continuerai à mener jusqu’à la fin », a déclaré la candidate.



La députée de Joliette a profité de cette tournée en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent pour présenter une première tranche de ses propositions en matière de développement régional, notamment pour redonner plus de pouvoir aux régions et rapprocher les gens de la politique : « Je veux que le vent des régions souffle jusqu’à Québec et que ce ne soit pas seulement le vent de Québec qui souffle sur les régions », a-t-elle lancé.



Elle propose de remettre en place les CLD ainsi qu’une nouvelle instance de concertation régionale qui serait modulée selon les besoins et volontés de la région. Une commission de l’Assemblée nationale réunissant le ministre de la région et les députés se déplacerait en région : « Je veux qu’au moins une fois par session parlementaire, les élus de l’Assemblée nationale qui représentent une région y siègent afin qu’ils puissent poser leurs questions au ministre, devant leurs commettants. Une période sera également prévue pour que les citoyens puissent interpeller leurs élus », a expliqué la candidate.



Pour elle, l’éducation constitue également un moteur central de développement régional. Elle souhaite notamment valoriser les cégeps en misant sur des programmes spécifiques et l’expertise des centres collégiaux de transfert de technologie, en plus de permettre des mesures de flexibilité pour que certains programmes essentiels puissent être maintenus malgré les faibles cohortes. « Si on veut que les régions se développent, il faut garder nos forces vives, assurer la rétention des jeunes. C’est primordial. » Le transport fait également partie de ses priorités, tant terrestre qu’aérien, ainsi que l’accès aux télécommunications.



La santé était également au cœur du discours de Véronique Hivon lors de son passage en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Elle a d’ailleurs décoché plusieurs flèches aux libéraux, dénonçant la centralisation qui est en cours et la vague de compression qui a durement touché les établissements. « Ce gouvernement est complètement déconnecté des régions, de leurs besoins. Les coupes font très mal. Et au chapitre de la gouvernance, en ce moment, c'est le ministre de la Santé à Québec qui décide de tout, les comités des usagers sont mis à mal, il n'y a plus de pouvoir citoyen et local. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire », déplore-t-elle.



Après des visites à Sainte-Anne-des-Monts, Petite-Vallée, Gaspé, Percé, Chandler, Maria, Carleton-sur-Mer, Amqui, Matane, Mont-Joli et Rimouski, c’est à Rivière-du-Loup que s’est terminée la tournée de Véronique Hivon, à l’occasion d’un rassemblement auquel a participé l’ancien maire de Rivière-du-Loup, Michel Morin, qui a donné son appui à la candidate. Sur son passage, la députée de Joliette a également récolté les appuis du préfet de la MRC Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, de l’ancien maire de Maria et fondateur du cégep de la Gaspésie-Îles-de-Madeleine, Normand Audet, du président de l’exécutif dans Bonaventure, Alexis Deschênes, ainsi que les appuis de plusieurs membres des exécutifs des circonscriptions visitées.



« Il y a vraiment une belle énergie sur le terrain. Les gens ont soif de renouveau, ils veulent un grand changement et souhaitent être impliqués, y prendre part. C’est exactement le style de leadership que je propose, un leadership qui part de la base, qui met les gens en mouvement. On continue!», de conclure Véronique Hivon, qui prendra la direction de Drummondville jeudi où elle tiendra un rassemblement, précédé d’une visite à l’incubateur industriel et à la Maison de l’industrie.