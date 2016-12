Le député Villeneuve dépose une pétition de 1 292 noms auprès du ministre Barrette

La pétition initiée par un citoyen, M. Daniel Rochon, a été acheminée au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, par le député de Berthier, André Villeneuve.

En plus du CISSSL, la missive a été acheminée en copie conforme aux acteurs actifs dans le dossier, c’est-à-dire : les conseils de Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints et Manawan, le comité santé de la Haute-Matawinie et la porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé et d’accessibilité aux soins.

« Selon moi, 1 292 signatures sur un territoire comptant à peu près 5 500 résidants permanents, c’est significatif. Le constat est sans appel, il y a une dégradation sérieuse de l’accès en Haute-Matawinie ; le taux de rupture de service au CLSC ayant quadruplé depuis 2 ans. Il y a parmi les signataires des élus municipaux, des anciens élus, des représentants des mondes de la santé, gouvernemental, économique, communautaire, etc. Peu importe leur domaine d’activité, ce que signifie cette pétition, c’est que les gens y tiennent à leurs services, un point c’est tout », affirme André Villeneuve.

Voici le libellé de la pétition :

Nous, les résidents et les utilisateurs de Saint-Michel-des-Saints et des environs, demandons aux autorités compétentes de maintenir un docteur en poste en tout temps pour nos enfants, aînés et tous utilisateurs et futurs retraités qui voudraient s’installer chez nous pour le développement de notre région. Comme le service a diminué considérablement depuis 1 an ou réduit à néant par manque de docteur, l’hôpital le plus proche de notre ville est à 1 h 30 de route. Ça n’a pas d’allure.

Le député rappelle : « Il y a 2 ans, nous avons perdu sous les libéraux le statut de centre de stabilisation pour le CLSC. Depuis, c’est la communauté et le CISSSL qui demandent l’obtention du statut de région éloignée pour le CLSC pour lui attribuer plus d’attractivité. La demande est restée lettre morte et l’employée du Ministère qui a accompagné la communauté dans sa demande a été mutée. »

Il poursuit en affirmant : « À l’heure actuelle, les moyens du CISSSL semblent insuffisants pour appliquer des solutions déjà connues. Je pense à des choses simples comme un service de super-infirmière. Les gens sont en droit d’exiger du Ministre qu’il s’implique dans le dossier et s’assure du retour d’une accessibilité normale aux soins de santé en Haute-Matawinie. »

Le député salue l’implication de l’instigateur de la pétition, Daniel Rochon et des 1 292 signataires.