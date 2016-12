Des propos inexacts, en plus d’être inquiétants

Lors de son bilan du 28 juin, la ministre libérale Lise Thériault a soulevé l’ire du député de Berthier, André Villeneuve. L’élus l’invite à la prudence et l’incite à ne pas trop vanter son travail et celui du PLQ : « Trop, c’est comme pas assez, Mme Thériault risque de se décrédibiliser avec ses allégations à l’emporte-pièce », prévient-t-il.

Fausseté

M. Villeneuve dénonce principalement la prétention de la Ministre voulant que l’iniquité interrégionale dont est victime Lanaudière en termes de financement du réseau de la santé ait été réglée par le PLQ : « Je comprends que Mme Thériault veuille dorer la pilule, c’est de bonne guerre, mais il y a des limites à travestir la réalité. D’abord, l’iniquité est malheureusement encore bien présente, ensuite, seul un PQ minoritaire s’y est attaqué concrètement ».

Il explique: « En 2012, les candidats péquistes de la région ont promis au Lanaudois de mettre fin à l’iniquité en 4 ans. À cette époque, le manque à gagner était évalué à plus de 40 M$. Au bout de 2 ans, comme promis, le ministre péquiste de la Santé, Réjean Hébert, a réduit le manque à gagner de 50%, soit 20 M$. Vous connaissez la suite, depuis l’élection des libéraux, l’iniquité est en progression et en plus, ils trouvent le moyen de couper 20 M$ ! Cela porte à penser que soit la Ministre est mal conseillée, soit elle est de mauvaise foi. Dans les deux cas, ça augure bien mal ».

Inquiétudes

Toujours lors de son bilan, Lise Thériault a prétendu que le mécénat privé dans le domaine de la santé pouvait compenser pour les coupures. « Ce libéralisme économique archaïque et dépassé, tout droit issu du 19e siècle qui veut que les services publics dépendent du bon vouloir des mécènes est tout à fait inquiétant. Le chat est sorti du sac, depuis l’ère Charest jusqu’à aujourd’hui, les libéraux s’affairent à démanteler le réseau public au profit d’un système de santé privé. En attendant, les ruptures de services ont quadruplées au CLSC de St-Michel, sans parler des conséquence sur l’accès aux soins pour l’ensemble des citoyens de la région », rappelle le député.

Pendant ce temps…

« Qui ne dit mot consent. Alors je me dois de constater que la doctrine avancée par Mme Thériault sied parfaitement bien à la CAQ et à François Legault. Pire, il inspire le PLQ dans ses mesures toujours plus délétères pour les familles québécoises. C’est pathétique », a conclu M. Villeneuve.