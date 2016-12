Une rencontre marquante entre les agriculteurs lanaudois et secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

C’est au printemps dernier que Michel Bourgeois ainsi que Louis-Charles Thouin, respectivement candidat libéral fédéral dans Joliette et dans Montcalm lors des dernières élections, recevaient monsieur Jean-Claude Poissant, député de La Prairie et secrétaire parlementaire du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

L’objectif de cet entretien était de permettre aux agriculteurs de Lanaudière de discuter des enjeux préoccupants tels que le partenariat transpacifique et le contrôle des frontières. Ce point précisait les craintes en lien avec le lait filtré, l’importation de volailles et les compensations. Il a également été question de la réciprocité des normes, des programmes de travailleurs étrangers temporaires et de l’oléoduc Énergie Est. Bien que cette rencontre fut constructive, il a été impossible de discuter de l’ensemble des sujets. C’est pourquoi l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière a profité de cette rencontre pour remettre un dossier présentant plusieurs enjeux d’importance.

Cette rencontre, entièrement indépendante, fut suivie d’un 5 à 7 qui a permis de souligner et de remercier l’ensemble des bénévoles et des électeurs qui ont permis au Parti libéral du Canada de refaire surface dans le comté de Joliette. Bien que les élections soient terminées, Michel Bourgeois poursuit son travail en permettant aux organismes et aux intervenants de la région de rencontrer ou de discuter avec les différents porteurs de dossiers du gouvernement Trudeau. Il est important de préciser que seuls les élus majoritaires ont le pouvoir d’intervenir en chambre et surtout, possède le budget disponible pour l’investissement à travers les projets locaux.