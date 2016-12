La ministre Lise Thériault fière de son bilan pour Lanaudière

La vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, Lise Thériault, était de passage à Joliette, le 8 juin, pour présenter le bilan de son gouvernement dans la région.

« Nous avons mis de l’avant plusieurs initiatives et des investissements dans divers secteurs de notre économie tels que l'énergie, l'aérospatiale, l'innovation numérique, le tourisme, la culture, l'agroalimentaire, la forêt, l'aluminium et l'industrie maritime au cours des derniers mois », a rappelé la ministre lors d’une conférence de presse.

Parmi ces investissements, Mme Thériault note ceux de l'usine Bridgestone de Joliette (312 millions$), la relance de la scierie à Saint-Michel-des-Saints (13 millions$) et dans les infrastructures routières de la région (135,6 millions$).

« Notre gouvernement, en plus de faire avancer les choses de par ses nombreux projets et investissements dans la région, est à l'écoute de la population de Lanaudière. Grâce à la présence accrue sur le terrain de mon conseiller politique régional, Pierre-Luc Bellerose, nous nous assurons que les divers enjeux et les différentes demandes des citoyens de tout le territoire lanaudois sont entendus par ce dernier, qui a à cœur les besoins et préoccupations de ses concitoyens », a ajouté celle qui occupe les ministères des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional ainsi que de la Condition féminine.

Route 158

Questionnée sur l’épineux dossier de la route 158, Mme Thériault a répondu qu’il fallait voir la situation dans son ensemble. « Nous avons des pistes de solution, mais il ne faut pas régler bout par bout mais sur une base globale », a-t-elle martelé.

Elle n’a cependant pas voulu donner d’échéancier, notamment pour le début des travaux du carrefour giratoire à Saint-Jacques. « Il faut faire des choix et voir nos priorités, ainsi que les argents disponibles. On est conscient de la situation et on veut une solution à long terme », a-t-elle mentionné.

Lise Thériault est fière des gestes posés par son gouvernement qui ont permis d’améliorer la situation financière du Québec au cours des dernières années. « L'agence de notation Standard & Poor's à rehaussé de « stable » à « positive » la perspective de la cote de crédit du Québec. C'est la première fois depuis 50 ans que le Québec obtient une meilleure note que l'Ontario, ce n’est pas rien ». a souligné fièrement la vice-première ministre.

Des humains

Lise Thériault a aussi été interrogée concernant le départ de Pierre-Karl Péladeau comme chef du Parti Québecois et l’absence, en raison de maladie, de certains ministres dont Mme Thériault elle-même, Pierre Moreau et Luc Fortin.

« On est tous conscients que faire de la politique, c’est très exigeant. J’ai été élue pour changer des choses. On ne peut pas plaire à tout le monde », a-t-elle avoué.

Pour la députée d’Anjou, les récents évènements démontrent que les politiciens sont des humains comme tout le monde. « On a le droit de se tromper. L’important est de mettre les priorités à la bonne place, d’avoir une bonne équipe et de savoir déléguer », a-t-elle conclu.