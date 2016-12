Une œuvre collective et un spectacle pour inaugurer le nouveau chalet du parc Antonio-Barrette

Pour inaugurer le chalet nouvellement construit au parc Antonio-Barrette, la Ville de Joliette invite les familles à découvrir et s’approprier leur nouvelle installation, et ce, juste avant le premier Spectacle au parc!

Ainsi sont attendus les citoyennes et citoyens le mercredi 6 juillet à 18 h 30, pour une visite du chalet et la confection d’une œuvre collective animée par le Musée d’art de Joliette. Suivra à 19 h 30 la présentation loufoque de Atlas Géocircus 2 : Le monde est petit, la première représentation gratuite des Spectacles au parc présentés tout l’été au parc Antonio-Barrette.

Impressionnants numéros de cirque et souvenirs de voyage en terre lointaine viendront alors amuser petits et grands! Une présentation de la Ville de Joliette, en collaboration avec le Centre culturel de Joliette.

Le retour des Musimidis sur la place Bourget!

Par ailleurs, les usagers et travailleurs du centre-ville de Joliette seront ravis du retour des concerts de musique classique présentés dans le cadre des Musimidis le 5 juillet à 12 h, sur la place Bourget. À cette occasion, les mélomanes pourront se laisser bercer tout à fait gratuitement par la musique d’Anne-Julie Caron et Valérie Milot, respectivement percussionniste et harpiste de profession.

Une invitation de la Ville de Joliette, dans le cadre de sa politique culturelle, en collaboration avec la Société musicale Fernand-Lindsay – Opus 130.

Pour plus d’information sur ces spectacles et sur le programme estival de la Ville de Joliette, veuillez consulter le www.ville.joliette.qc.ca, sous la section « Activités et événements ».