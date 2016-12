Démolition en règle de notre réseau de santé public

Les député(e)s du Parti Québécois de Lanaudière, Véronique Hivon (Joliette), Nicolas Marceau (Rousseau), Mathieu Traversy (Terrebonne) et André Villeneuve (Berthier), dénoncent les nouvelles coupes de 242 M$ annoncées cette semaine, dont 6.8 millions dans les établissements de la région de Lanaudière. « Il est évident que le réseau, déjà sous pression, sera incapable d’atteindre les nouvelles cibles de compressions sans réduire les services à la population, déjà lourdement touchés par l'austérité libérale », expliquent les député(e)s.

« Au courant des deux dernières années, notre région a dû faire face à des compressions de plus de 20 M$ dans les soins et services de santé. L’effet libéral frappe encore et la population lanaudoise en paye les frais. Le ministre de la Santé ne cesse de couper dans les services essentiels, ce qui engendre des abolitions de postes qui sont pourtant indispensables pour répondre aux besoins de nos citoyennes et de nos citoyens. Il y a un manque flagrant de préposés aux bénéficiaires dans les hôpitaux et les CHSLD, les heures de soins à domicile et de répit ont été rationnées, la qualité de vie de nos ainées se dégrade de façon dramatique, les plus démunis et les plus vulnérables de notre société sont à la merci des décisions libérales, qui coupent sans vergogne dans notre réseau de santé public », ont ajouté les élus lanaudois.

« Comment le ministre Barrette peut-il oser prétendre que ses nouvelles compressions n’affecteront pas les soins et les services? Personne n’est dupe. Les compressions et les réformes qui se succèdent n’améliorent en rien les services aux patients, bien au contraire, la situation se dégrade. Pourquoi continuer à amputer notre système public, puisque l’équilibre budgétaire a été atteint? Est-ce pour financer le privé, pour lequel le ministre semble toujours capable de trouver de l’argent, que ce soit pour les cliniques de chirurgie, les supercliniques? Est-ce pour en donner plus aux médecins? », ont poursuivi les député(e)s.

« Les administrateurs et les gestionnaires du CISSS de Lanaudière ne demandent pas mieux que d’offrir les meilleurs soins aux patients sur l’ensemble du territoire. Mais les exigences budgétaires du ministre les obligent à faire des choix qui auront de lourdes conséquences pour les citoyens de la région. Nous invitons le ministre à venir expliquer ses décisions injustifiables à la population de Lanaudière », ont conclu les député(e)s du Parti Québécois de Lanaudière.