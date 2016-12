Véronique Hivon dévoile le premier volet de son ambitieux plan pour libérer le Québec du pétrole d’ici 2050, qui mise sur la qualité de vie des familles

La candidate à la direction du Parti Québécois, Véronique Hivon, a dévoilé aujourd’hui son ambitieux plan pour atteindre l’indépendance au pétrole d’ici 2050, lequel se décline en trois volets : la réinvention de nos milieux de vie, l’électrification des transports et la transition énergétique.



La première et importante pièce de ce plan, l’aménagement durable du territoire et des milieux de vie, constitue une « condition sine qua non à l’atteinte de notre objectif », a déclaré la candidate en conférence de presse. « Si on veut réussir notre transition et s’affranchir du pétrole, il faut des milieux de vie réinventés et redynamisés. Que ce soit pour le travail, leurs activités ou leurs loisirs, le modèle actuel force les gens à parcourir de longues distances pour se rendre à destination, ce qui favorise la consommation de pétrole et ne tient plus compte du mieux-être des collectivités. Il faut penser différemment, être ambitieux et créatifs en mettant toujours le citoyen au cœur de la démarche. »



La candidate propose ainsi l’adoption d’une Stratégie nationale de l’aménagement du territoire et des milieux de vie dotée de moyens pour soutenir les municipalités dans des initiatives de requalification urbaine, de revitalisation des cœurs villageois et de développement d’éco-quartiers. Cette stratégie sera basée sur une fiscalité municipale adaptée et des mesures spécifiques seront également mises de l’avant ou appuyées par un gouvernement Hivon pour valoriser l’aménagement de lieux de vie sains et sécuritaires pour les familles : amélioration de l’offre de services de transport en commun, stimulation du transport alternatif et actif, des pistes cyclables sécuritaires, développement du télétravail, soutien à l’établissement des commerces de proximité, accès à un parc à 15 minutes ou moins de marche pour tous les enfants, mesures d’atténuation de la circulation automobile.



« Si nous croyons, comme j’y crois, en l’équité entre les personnes et entre les générations, un thème au cœur de ma campagne, nous devons devenir des leaders en action pour contrer ces effets néfastes et les transformer en opportunités extraordinaires. Et nous avons une opportunité unique d’améliorer la qualité de vie, la santé, le bien-être de nos familles et de réinventer nos milieux de vie », a lancé la candidate.



« Dirigeons-nous avec assurance vers une ère nouvelle, vers l’ère du 100% renouvelable et du carboneutre. Et ce ne sont pas des vœux pieux que je formule; quand je dis quelque chose, je le fais et je livre la marchandise. Sous mon leadership, le gouvernement du Québec consacrera tous les efforts nécessaires afin de mettre fin à notre dépendance au pétrole une fois pour toutes pour 2050 et de favoriser cette révolution énergétique si nécessaire. L’objectif est ambitieux, stimulant, concret et réaliste. Agissons aujourd’hui pour le bien de nos familles, de nos collectivités et des générations futures », a-t-elle conclu.