« Les cités régionales, des actrices incontournables du développement économique du Québec » – Vicki-May Hamm

Réunis le 14 juin à Joliette, les membres du Caucus des cités régionales de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ont rencontré la vice-première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, madame Lise Thériault, pour discuter de développement économique local et régional. Il a été notamment question des pouvoirs municipaux d’aide aux entreprises, de l’attraction et de la rétention de la main-d’œuvre en région et du financement des incubateurs d’entreprise.



« Les cités régionales sont des actrices incontournables du développement économique au Québec et présentent une vitalité manufacturière et économique supérieure sur tout le territoire. Cette vitalité provient de la capacité d’accueil et des outils qu’elles mettent à la disposition des agents créateurs de richesse et qui résultent en un dynamisme non seulement pour leur région, mais également pour l’ensemble du Québec. Dès lors, il est essentiel d’assurer un meilleur arrimage entre les priorités des cités régionales et les initiatives du gouvernement du Québec, de façon à favoriser une meilleure synergie et ultimement une plus grande croissance économique », a indiqué madame Vicki-May Hamm, vice-présidente du caucus et mairesse de Magog.



« Conformément aux demandes formulées en ce sens par le milieu régional et municipal depuis des décennies, notre gouvernement a opéré une véritable décentralisation de la gouvernance régionale. Cette décentralisation a pour objectif de permettre aux municipalités et aux régions de se développer par et pour elles-mêmes, en fonction de leurs priorités et de leurs spécificités. C’est dans cet esprit de collaboration, de concertation et de coopération que notre gouvernement entend continuer à travailler avec toutes les instances locales afin que nous puissions bâtir, ensemble, une économie plus forte et plus prospère dans toutes les régions du Québec », a déclaré la vice-première ministre et ministre responsable du Développement économique régional, madame Lise Thériault.



Les membres du Caucus des cités régionales ont également profité de la rencontre pour dresser un bilan de la première mission économique de l’UMQ aux États-Unis, à laquelle ont participé Madame Hamm et les maires d’Alma, Drummondville, Gatineau et Shawinigan.



Ils ont enfin discuté des initiatives annoncées par le nouveau président de l’UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, dont la mise sur pied d’un laboratoire d’idées sur le développement économique municipal et la tenue, ce vendredi, du Sommet des gouvernements locaux. Rappelons que cet événement inédit réunira les présidents et vice-présidents des associations municipales provinciales canadiennes à Québec, pour y discuter d’autonomie, de fiscalité et de développement économique. Ce Sommet se tiendra en amont de la rencontre des ministres des Affaires municipales des provinces canadiennes, qui se tiendra également à Québec en juillet.

Les villes faisant partie du Caucus des cités régionales sont Alma, Amos, Baie-Comeau, Cowansville, Dolbeau-Mistassini, Drummondville, Gaspé, Granby, Joliette, La Tuque, Lachute, Magog, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Rouyn-Noranda, Saint-Georges, Saint-Hyacinthe,

Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, Salaberry-de-Valleyfield, Sept-Îles, Shawinigan, Sorel-Tracy, Thetford Mines, Val-d’Or et Victoriaville