« Le mouvement est en marche et nous ne nous arrêterons pas » - Véronique Hivon

Véronique Hivon est devenue, ce matin, la première candidate à remplir l’ensemble des conditions pour se qualifier officiellement dans la course à la direction du Parti Québécois. Arrivée en métro et accompagnée de plusieurs militants et militantes, la députée de Joliette a remis son bulletin de candidature à la permanence du Parti Québécois, assorti de plus de 2200 signatures issues de toutes les régions du Québec, en plus de déposer le montant de 10 000 $ requis en vertu du règlement.



« C’est un véritable exploit pour notre organisation d’avoir rempli toutes les exigences en moins de deux semaines. Il s’agissait d’un important premier test pour notre jeune équipe et le pari a été relevé haut la main! À partir de maintenant, il n’y a plus de limite; allons, ensemble, au bout de nos rêves et de nos ambitions avec ouverture, détermination et conviction! », a-t-elle déclaré, visiblement enthousiaste.



La candidate a profité de l’occasion pour annoncer qu’elle mènera une campagne carboneutre. Les émissions de gaz à effet de serre seront ainsi réduites au maximum et celles qui seront générées seront compensées en investissant dans deux programmes québécois de réduction du carbone, soit un projet de reforestation dans la région métropolitaine de Montréal et le programme Carbone boréal. « Si je suis élue cheffe, le Parti Québécois s'engagera également dans cette direction. Nous avons le devoir de le faire comme formation politique », a déclaré Véronique Hivon, qui invite les autres candidats et la candidate dans la course à prendre le même engagement. « Faisons de la course à la direction du Parti Québécois une véritable campagne écoresponsable », a-t-elle lancé.



La session parlementaire terminée, la candidate entend présenter au cours des prochaines semaines les éléments de son programme, « des idées et des propositions qui répondent aux préoccupations concrètes et aux ambitions des Québécoises et des Québécois », a-t-elle souligné.



« Je suis prête, sereine, déterminée, car je sais que je ne suis pas seule. Sylvie, Maxime, Alexandre, Pascale, Rodolphe, Philippe, Marielle, Romain, Antoine, Marie Imalta, Tomy-Richard, Robert, Fanny, Mathieu, Thérèse et André sont aujourd’hui à mes côtés pour le prouver. Des milliers d’autres sont également là. Nous sommes en mouvement et nous ne nous arrêterons pas. Faisons-nous confiance », a conclu Véronique Hivon.