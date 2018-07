Vous cherchez une activité éducative et gourmande à réaliser avec vos enfants ou petits-enfants cet été? Les nouveaux ateliers estivaux de la Maison Pain d’Épices sont des rendez-vous incontournables qui sauront ravir petits et grands.

Tous les jeudis de l’été, du 5 juillet au 16 août 2018 à 11 h, les enfants âgés entre 5 et 10 ans sont invités à un atelier littéraire et gourmand à la Maison Pain d’Épices de St-Jean-de-Matha.

Lecture, causerie éducative, fabrication, décoration de biscuits et dégustation seront à l’honneur pour le bonheur des enfants et de leur accompagnateur.

Il n'y a pas de coût relié aux ateliers, par contre les places sont limitées. Réservez maintenant via le 450 886-2542 (du jeudi au dimanche).

Notons que depuis 1999, la Maison Pain d’Épices fabrique des biscuits et gâteaux, propose des ateliers culinaires et éducatifs aux enfants et possède une belle collection de livres et d’albums jeunesse qu’elle met à la disposition de ses visiteurs, en plus d’en faire profiter des bibliothèques ciblées de la région, par son programme « Les livres préférés de Pain d’Épices ».