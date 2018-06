La Grande Journée des petits entrepreneurs à Joliette

La Grande Journée des petits entrepreneurs (GJPE) battra son plein le 16 juin prochain, de 10 h 30 à 13 h au parc Lajoie de Joliette. Le rassemblement présente les travaux d’enfants de 7 à 11 ans et aura son chapiteau au cœur de la fête de la Famille.

C’est aussi l’occasion pour les parents de prendre tous les renseignements voulus pour les inscriptions de 2019.

Le rassemblement de Joliette présentera trois petites entreprises : Les Blagueurs en série (BD rigolotes), Cartes et compagnie (juste à temps pour la fête des Pères) et Brasiliana (bracelets et macramé).

La GJPE se déroule simultanément à l’échelle de la province. En 2017, plus de 4 200 enfants ont créé leurs petites entreprises dans toutes les régions du Québec. La GJPE est présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec.