Le Salon de la santé de l'École des Cascades a été un succès

Ce printemps, l’École des Cascades, Pavillon Ste-Anne de Rawdon organisait un Salon de la santé. Ce projet ambitieux a été mené de main de maître par Mme Cindy Cournoyer, enseignante de 3e année et ses élèves, en collaboration avec l’infirmière scolaire et la nutritionniste du Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de Lanaudière. Environ 500 personnes ont assisté à cet événement.

Les élèves ont présenté six kiosques en lien avec la saine alimentation dans le gymnase de leur école. Les thèmes qui ont été abordés sont : la collation, l’eau, la transformation des aliments, la découverte de nouveaux aliments, les techniques culinaires et les métiers. Des dégustations d’aliments confectionnés par les élèves ont été offertes aux visiteurs.

Les apprentissages acquis tout au long de cette belle aventure ont été innombrables et les souvenirs inoubliables. Le comité organisationnel tient à remercier, une fois de plus, la fromagerie Roy pour leur générosité et leur contribution ainsi qu’à tous les parents bénévoles.