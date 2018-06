Un étudiant du Cégep remporte la deuxième place au concours Le monde en image

La 7e édition des prix du Concours intercollégial de photo Le monde en images restera gravé dans l’esprit de Charles-Éric Gaudreau Lepage, un étudiant en Arts, lettres et communication, option Littérature qui s’est vu décerner la 2e place de ce concours provincial le 3 mai dernier à Montréal.

La remise de prix a été célébrée sous la forme d’un vernissage des 26 œuvres finalistes parmi lesquelles l’étudiant du Cégep à Joliette s’est démarqué par une proposition nommée La Rorscharch. Son oeuvre photographique en noir et blanc a été décrite comme étant vraiment créative pour un portrait psychologique. Le jury a également souligné la force de l’image conceptuelle qui utilise aussi bien la lumière et l’obscurité, tout comme l’ambiguïté des apparences. Pour ce 2e prix, Charles-Éric Gaudreau Lepage reçoit donc une bourse d’une valeur de 750 $.

L'exposition des photos des finalistes et des gagnants se poursuivra dans la Salle des pas perdus du Cégep André-Laurendeau jusqu'au 18 mai 2018. Il sera également possible de visiter l'exposition à partir du 23 juillet, et ce, jusqu'au 2 septembre 2018, au Musée national de la photographie à Drummondville.

