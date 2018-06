Initiation au jardinage biologique en Smart Pot dédié aux enfants

Maison et jardins Antoine-Lacombe organise un atelier horticole dédié aux enfants de 7 à 12 ans. Il sera animé par Les Jardineries St-Ambroise. L’événement aura lieu le samedi 19 mai à 10 h à Maison et jardins Antoine-Lacombe.

Quoi de plus satisfaisant et de plus économique que de cultiver les aliments qui finiront dans notre assiette?

Les Jardineries St-Ambroise vous proposent une initiation au jardinage biologique en Smart Pot pour les enfants. Ils apprendront les principes de la culture biologique et les bienfaits du jardinage.

L’atelier d’initiation abordera tout ce qu’il faut savoir pour démarrer, cultiver et entretenir un potager. Chaque enfant commencera la culture de cerises de terre, capucines et ciboulette en Smart Pot 7 gallons.

L'activité est sur réservation. Nombre de places limité à 20 enfants.

En raison du nombre de places limité, l’activité s’adresse uniquement aux enfants. Le parent-accompagnateur pourra rester à proximité de l’enfant, à titre d’aide et d’observateur.

Les billets, au coût de 7 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.