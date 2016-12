Le Ironman Pierre Heynemand Jr en cadeau pour 40 boursiers

C’est sous le thème de la persévérance et de la détermination que la Caisse Desjardins de Joliette a organisé sa soirée de remise de bourses d’études, le mardi 25 octobre dernier en accueillant le Ironman PIERRE HEYNEMAND JR, à titre de conférencier.

PIERRE HEYNEMAND CONFÉRENCIER

Devant une salle de 125 personnes dont 40 jeunes étudiants, du secondaire à l’université, PIERRE HEYNEMAND JR a témoigné de sa persévérance et des embûches traversées pour arriver au bout de ses objectifs. Monsieur Heynemand travaille avec des adolescents depuis plus de 20 ans. Directeur de l’École secondaire Thérèse-Martin, une école de plus de 1600 élèves, notre conférencier sait à quel point les modèles sportifs motivent les jeunes. Le triathlète croit d'abord et avant tout au potentiel des jeunes et aux bienfaits du sport dans leur cheminement.

Depuis plus de 25 ans qu’il s’entraîne et parcours le monde entier pour se mesurer aux triathlètes amateurs de niveau international : Hongrie, Autriche, France, Espagne, New York etc. et c'est sans compter toutes les compétitions québécoises auxquelles il participe! En parfait contrôle de sa discipline, monsieur Pierre Heynemand cumule 41 IRONMAN. Il arrive tout juste d’Hawaï, le championnat du monde de triathlon IRONMAN, où il a décroché la 5e place de sa catégorie. Tel que cité par notre conférencier: « Il y a ceux qui ont des défaites et ceux qui ont des résultats, je tente toujours de faire partie de la deuxième catégorie. » Symbole de persévérance et de détermination dans la région de Lanaudière, au Québec et même à l’international, Pierre Heynemand Jr, Ambassadeur émérite de la Chambre de commerce du Grand Joliette en 2015, incarne littéralement la force de caractère et la poursuite d’un rêve.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES

Depuis les douze dernières années, près de 340 000 $ auront été distribués en bourses d’études à plus de 540 jeunes membres de la Caisse afin de les encourager à persévérer et à poursuivre leurs études. Monsieur Luc Jetté, président de la Caisse a ouvert la soirée en félicitant tous les boursiers récipiendaires de cette année. Il a ajouté : « La Caisse Desjardins de Joliette est très fière de l'intérêt que vous portez à vos études et nous vous souhaitons à tous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.»

Le directeur général de la Caisse a pris la parole : «Votre parcours académique vous permet de créer la différence et cette différence vous la faites par vos études. Bravo! Nous sommes fiers de pouvoir vous aider, vous donner un coup de pouce, par les bourses d’études que nous remettons ce soir. »

RÉPARTITION DES BOURSES

Le Programme de bourses d’études de la Caisse Desjardins de Joliette est offert aux membres de la Caisse étudiant à temps plein au niveau secondaire, collégial, universitaire, en formation professionnelle ou à l’éducation aux adultes. Plus de 25 000 $ en bourses d’études ont été répartis comme suit : 10 bourses de 250 $ pour les étudiants de niveau secondaire; 15 bourses de 500 $ pour les étudiants de niveau collégial, en formation professionnelle et à l’éducation aux adultes; 15 bourses de 1 000 $ pour les étudiants de niveau universitaire.