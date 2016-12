Les jeunes de Segunda suerte félicités par le Mouvement Desjardins!

Dans le cadre de la Semaine de la coopération, des conseillers et gestionnaires du Mouvement Desjardins sont venus rencontrer les jeunes participant au projet Segunda suerte du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette. Ils ont ainsi tenu à réitérer leur engagement auprès des jeunes et à les féliciter pour leur persévérance scolaire.

Le projet Segunda suerte offre une autre façon de retourner sur les bancs d’école, en proposant aux participants de reprendre leurs études directement dans l’enceinte du carrefour dans le but de les mener à une diplomation, en plus de s’impliquer dans un stage de coopération, le tout en collaboration avec le Centre multiservice des Samares et Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).

Cette rencontre a été l’occasion pour le Mouvement Desjardins de reconnaître l’implication et la persévérance des jeunes qui décident de faire un retour aux études. Également, ils ont souligné l’importance de leur travail qui sera effectué au Guatemala, dans le cadre de leur stage de 2 semaines de coopération, qui débutera la semaine prochaine.

L’éducation étant au cœur des priorités du Mouvement Desjardins, la rencontre portait également sur la mission des carrefours jeunesse-emploi et sur les différents projets en persévérance scolaire qui sont développés avec le milieu. Nicole Nepveu, directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, mentionne : « Desjardins est un partenaire important pour le carrefour dans différents projets. Au cours de cette rencontre, ils ont été témoin de l’apport significatif de ces projets en persévérance scolaire pour les jeunes y qui participent. Depuis 10 ans, grâce aux nombreux partenaires impliqués dans les projets en persévérance scolaire et l’accueil des équipes-écoles, plusieurs centaines de jeunes atteignent leurs objectifs de persévérance scolaire et bâtissent ainsi leur avenir. »

Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette offre un ensemble de services d’insertion socioprofessionnelle adaptés aux besoins des jeunes adultes de la région.