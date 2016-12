Desjardins-Jeunes au travail : la communauté et les employeurs s’unissent pour offrir une première expérience de travail enrichissante

Le programme Desjardins-Jeunes au travail offert sur le territoire des MRC de D’Autray et de Joliette aura permis cette année d’offrir un premier emploi à 41 jeunes sans expérience. Ce programme vise la création d’emplois d’été encadrés pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans. Son but principal est de donner une première expérience de travail aux jeunes et, par le fait même, stimuler leur intérêt pour le marché du travail.

C’est également l’occasion pour les employeurs de supporter les jeunes dans l’acquisition de compétences et d’habiletés de travailleur comme l’explique cet employeur : « ce projet est un atout pour nous parce que cela nous donne un employé de plus pour l’été à qui nous montrons notre façon de faire. Par la suite, il peut continuer à travailler pour nous ».

La coopération des Caisses Desjardins et du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette permet, encore aujourd’hui, l’atteinte d’un objectif commun : soit de soutenir localement les jeunes dans l’actualisation de leur potentiel. Les Caisses Desjardins de D’Autray, de Kildare, de Joliette et du Nord de Lanaudière remboursent la moitié du salaire minimum offert pour une période de 180 heures durant la période estivale. Cette année, il s’agit d’un investissement total de plus de 44 000 $ pour les Caisses Desjardins du territoire. Desjardins-Jeunes au travail ayant vu le jour dans la région en 1995, les caisses Desjardins de D’Autray, de Joliette, de Kildare et du Nord de Lanaudière sont fières de participer activement afin que ce programme puisse venir en aide aux jeunes ainsi qu’aux employeurs de notre milieu, année après année. Le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, pour sa part, s’occupe du recrutement des employeurs et des jeunes, réalise les entrevues de sélection et fait un suivi auprès des jeunes et des employeurs durant l’été. Ainsi, 253 jeunes se sont montrés intéressés par le projet, 202 jeunes ont été vus en entrevue et 41 de ceux-ci ont obtenu un emploi. Pour sa part, un des participants, Xavier, ne tarit pas d’éloges pour le programme : « je recommande ce programme, car il permet de réduire le stress. Le carrefour jeunesse-emploi propose divers outils pour construire un CV, bien se préparer à une entrevue et obtenir un emploi de qualité. »

Un merci spécial aux employeurs qui ont soutenu les jeunes participants dans leur initiation au monde du travail. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière des Caisses Desjardins de D’Autray, de Kildare, de Joliette et du Nord de Lanaudière.