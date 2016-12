Des élèves bien dans leur tête et bien dans leur peau à l’École secondaire Pierre-de-Lestage

En mai dernier, soutenue par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, l’École secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville procédait au lancement du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP). Le but de ce programme est de favoriser une image corporelle positive et d’améliorer l’estime de soi des élèves. L’école croit que ce projet, qui favorise l’adoption de saines habitudes de vie, contribuera au bien-être de ses étudiant(e)s, ce qui ne peut qu’avoir un effet positif sur leur réussite scolaire.

Le déploiement du programme BTBP se poursuivra tout au long de l’année scolaire 2016-2017. Plusieurs activités thématiques seront d’ailleurs mises en place dans les prochaines semaines.

La réalisation de ce projet, piloté par un comité composé d’intervenants de la Commission scolaire des Samares, de la communauté et du CISSS de Lanaudière, est rendue possible grâce à l’appui de la direction de l’école. Le comité désire d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier tous ses commanditaires et souligner leur contribution au lancement du programme.