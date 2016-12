Une fête d'Halloween au parc de Antonio-Barrette le 29 octobre

Le parc Antonio-Barrette de Joliette se transformera en véritable lieu d'Halloween le 29 octobre, alors qu'une grande fête aura lieu.

L'évènement Mystère et os court est présenté par La Joujouthèque Farfouille en partenariat avec les Fêtes de quartiers de Joliette, la Fondation des Travailleurs et Travailleuses de Bridgestone, la Caisse Desjardins de Joliette, Festi Jeux, les Pirates de Joliette, la Maison populaire et la Maison Parent-Aise.

« On veut que ça soit une fête dont petits et grands se souviendront longtemps », a précisé Pierre-Hugues Sylvestre, coordonnateur de Propulsion Lanaudière, en point de presse le 11 octobre.

La journée se tiendra de 14 heures à 19 heures. Il y aura un labyrinthe, une calèche, des décorations de citrouilles, un trajet de la peur, des contes et du maquillage. Des jeux gonflables seront aussi à la disponibilité des plus petits. La musique sera assurée par un DJ.

En cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain, 30 octobre.