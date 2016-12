Portes ouvertes au Cégep régional de Lanaudière

Le Cégep régional de Lanaudière vous convie à ses journées Portes ouvertes, qui se tiendront le jeudi 27 octobre à Terrebonne, le mardi 8 novembre à Joliette et le mercredi 16 novembre à L’Assomption.



Les journées Portes ouvertes sont une opportunité unique d’en savoir plus sur notre Cégep et nos programmes d’études préuniversitaires et techniques. Une invitation spéciale est lancée aux élèves de 4e et 5e secondaire, à leurs amis et à leurs parents.



Les Portes ouvertes sont l’occasion de :



· Découvrir l’ensemble de nos programmes offerts dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, l’informatique, l’administration, l’agriculture, l’environnement, la santé, le design d’intérieur et industriel, le travail social, etc.;

· D’obtenir de l’information sur les services d’orientation, la vie étudiante, les services adaptés, l’aide financière, etc.;

· Visiter nos installations et nos équipements;

· Vivre l’atmosphère qui règne dans notre Cégep!



Aucune inscription n’est requise. Pour plus d’information sur nos journées Portes ouvertes, veuillez consulter notre site Web au www.cegep-lanaudiere.qc.ca.