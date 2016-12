Étienne Dano porte-parole de la semaine des maisons des jeunes

L’humoriste Étienne Dano est le porte-parole, pour une troisième année consécutive, de la semaine des maisons des jeunes au Québec.

« Avant de faire de l’humour et de la radio, j’ai été intervenant durant cinq ans dans une maison de jeune de Beauharnois et du quartier centre-Sud de Montréal », s’est rappelé Dano, en entrevue au Journal, le 11 octobre.

Lorsque le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ) a demandé à l’humoriste d’être le porte-parole de cette semaine, ce dernier n’a pas hésité à dire oui.

« Je connais leur mission et la réalité des maisons de jeunes. Beaucoup d’utilisateurs viennent chercher de l’aide ou s’épanouissent grâce aux activités et au contact avec les intervenants. Les maison de jeunes sont nécessaires pour les municipalités », ajoute-t-il.

Étienne Dano reconnait, que comme la plupart des organismes à but non lucratif, le financement est difficile à aller chercher. L’humoriste n’hésite pas à participer à des évènements bénéfices pour des maisons de jeunes.

Dans Lanaudière, la maison La Piaule de Joliette, celles de Saint-Michel-des-Saints et de l’Assomption, se sont regroupées afin de préparer un jeu de carte avec des surprises, fabriquées par les jeunes. « Elles seront distribuées dans les boîtes au lettre du voisinage des maisons de jeunes. Ceux-ci souhaitent remercier les résidents de bien les accepter. C’est un beau projet », mentionné Étienne Dano.

50 000 jeunes

L’objectif de la semaine des maisons de jeunes est de faire connaître l’impact des maisons des jeunes, de valoriser le travail des travailleurs et des bénévoles ainsi que de mettre de l’avant et d’impliquer les jeunes.

Le RMJQ regroupe près de 180 maisons des jeunes, 2000 parents, 1000 bénévoles, 500 animateurs et plus de 50 000 jeunes âgés entre 12 et 17 ans.

«Les jeunes sont l’avenir et la richesse de notre belle province. Soyons-en fiers! », a conclu Étienne Dano.